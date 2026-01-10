قصة البصل والمربى ( سمير مسره)

A + A -

سمير مسره -يبدو ان الحملات الاعلامية المغرضة ضد التيار الوطني الحر تتجدد بوتيرة متسارعة، وذلك للتغطية على علامة تكاد تكون صفر انجازات سجلت حتى الآن في الحياة السياسية الهزيلة والمربكة.فمن جهة يجد اللبناني نفسه امام تيار مبادر، مجتهد، دائم الحركة على صورة رئيسه النائب جبران باسيل، مقابل جهات أخرى لا حيثية لها ولا عمل الا تشويه صورته ظنا" منها انها تستطيع إلغائه.على قاعدة المثل القائل: "طول ما البصل ما بيصير مربى ما تتوقع من قليل الاصل يتربى "، يواجه التيار هذه الحملات الاعلامية المزيفة ، بتقة نفس عالية، وضمير مرتاح.قد لا ينتبه البعض منها ان قوته تكمن في اسمه، فهو وطني وحر يؤمن ان الحق مصان، واللسان سلطان، ويديره رجل دولة آدمي اسمه جبران.