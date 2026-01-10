هذا ما دار بين هيكل وصفا!

A + A -

كشفت مراسلة المنار منى طحيني عن الخبر التالي :" بعد عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال جلسة الحكومة الخميس لتقرير الجيش الشهري حول خطة حصر السلاح ، توجّه الى عزاء والدة زوجته ، ومن بين المعزّين كان مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا حيث قدّم للعماد هيكل التعازي باسم قيادة حزب الله وتداول معه في أجواء جلسة الحكومة وما ينوي الجيش عرضه من تقييم لخطته في جلسة حكومية في شباط المقبل وتوجّهه في المرحلة المقبلة مع الاخذ بعين الاعتبار مقاربة الجيش الحريصة على سيادة لبنان وسلمه الاهلي والمطالِبة بتحقيق مكتسبات لمصلحة لبنان."