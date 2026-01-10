بستاني ترد على جعجع :" بترك للرأي العام يحدّد بنفسو مين هو سيّئ الذكر"

A + A -

ردت النائب ندى بستاني على جعجع عبر صفحتها كاتبةً :" حكيم، مجرّد إنك تضطر تردّ عليّي، بيعني إنو كلامي بمحلّو. سيئة الذكر؟ بمقارنة بسيطة بين تاريخي وتاريخك بترك للرأي العام يحدّد بنفسو مين هو سيّئ الذكر.وبملف الكهرباء تحديدًا، كنت بتمنّى الوزير يجاوب جواب تقني ومسؤول. بس بكل الأحوال:اولاً، انت وعدت بال ٢٤/٢٤ خلال ٦ اشهر ووصلنا اليوم لصفر ساعة تغذية. وكالعادة طلّيت علينا بالاعلام وتنصّلت من المسؤولية وكبّيتها عغيرك. غير إنو كلّ مرّة استلم حزبك وزارة كانت النتيجة صفر تحسين وصفر إنجاز.تانياً، وللتذكير، كلفة الدعم بين 2000 و2021 وصلت لـ22.7 مليار دولار، وهيدا رقم وافقت عليه كل الحكومات المتعاقبة وصادق عليه مجلس النواب بكل كتلو.تالتاً، ما حدا طلب من الوزير يعمل معجزة، والكهربا ما بتنحلّ بسحر ولا بستة أشهر. بس أقلّو كان لازم تكون في خطة واضحة نعرف فيها وين رايحين، ويكون في أجوبة مسؤولة وقت المساءلة.رابعاً، تحميل محور الممانعة المسؤولية بهيدا الملف فيه تناقض، لأن هالمحور اليوم قاعد معك على نفس الطاولة بمجلس الوزراء، بينما التيار الوطني الحرّ هو الوحيد الموجود بالمعارضة. ومع هيك، شو ما نحكي معكن بتردّوا علينا بسيرة السلاح. طيّب شو علاقة السلاح بالإصلاح المالي والاقتصادي وبملف الكهرباء؟ هيدا تهرّب واضح من النقاش الحقيقي ومن تحمّل المسؤولية.والأهم يا حكيم، الشي الوحيد يلي عم يتحسّن اليوم على حساب المواطنين وبعكس كل يلي قلتوه، هو ساعات تغذية المولّدات، يلي هي أغلى طاقة بالعالم... يعني عم بتكلف المواطن أكتر بكتير وعم بتزيد الCash economy…"