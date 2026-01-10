حمدان زار الكنيسة القبطية

A + A -

زار العميد مصطفى حمدان امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون على رأس وفد من الهيئة، رئيس الكنيسة القبطية الأورثوذكسية في لبنان الأب أندراوس الأنطوني، في مقر الكنيسة القبطية في بيروت، وقدموا التهاني بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة.أكد العميد مصطفى حمدان في هذه الايام العصيبة، وفي ظل الأخطار المحدقة على وطننا وأمتنا العربية، أهمية الدور الوطني لأهلنا الأقباط في لبنان، مثمناً المواقف التاريخية لبابوات الكنيسة القبطية الأورثودكسية، على صعيد الواقع العربي، وارتكازاً على هذا النهج المبارك يبرز الدور المركزي الفعال في دعم قضايا الأمة القومية، ولم الشمل الوطني المصري لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.أشاد حمدان بالتقدير الكبير والاستقبال الوجداني لأهلنا الأقباط، في قداس عيد الميلاد المجيد لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يظهر شكلاً ومضموناً تماسك الواقع الوطني المصري، وحرص الجميع على حفظ مصر المحروسة من كل الأخطار التي تتعرض لها.بدوره شكر الاب أندراوس الأنطوني المرابطون عاطفتهم النبيلة تجاه الكنيسة القبطية، مؤكداً على دور اللبنانيون الأقباط الإيجابي، في حفظ لبنان وطناً لجميع أبنائه في هذه الظروف الدقيقة.