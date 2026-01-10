نائب لبنانيّ يتعرّض لإصابة!

A + A -

نشر المحامي وديع عقل عبر منصة إكس:

إنشالله السلامة لزياد حواط من الكسر.

الخلاف السياسي ما لازم يتخطّى الشعور الإنساني.

أنا وزياد من أكثر الأشخاص مختلفين، وحتمًا ما منلتقي لا سياسيًا ولا تشريعياً، بس نحنا بالتيار منتعاطى وفق الأخلاقيّات والأصول modern والتعاليم المسيحية.

الحمد لله عالسلامة لزياد والعائلة.