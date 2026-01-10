غادة شريم تتحدث عن "خطر حقيقي"...

A + A -

كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عطا:"الحديث عن صندوق سيادي لاستثمار اصول مصرف لبنان ومنها الذهب على اعتبار انه بامكان هذا الاستثمار ان يؤمن للدولة اكثر من ملياري دولار وبالتالي يساهم في اعادة الودائع للبنانيين ذر للرماد في العيون للاسف !‏للتذكير: في ايلول ٢٠٢١، وفي عز الازمة، استلم لبنان حوالي 1.135 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة (SDR) من صندوق النقد الدولي ولكن هذه الأموال تبددت بسحر ساحر دون اي حسن ادارة ودون اي مبادرة للاستفادة منها لانعاش الاقتصاد!‏استثمار الذهب قبل استكمال التدقيق الجنائي وقبل تحديد الارقام الحقيقية وقبل تحديد المسؤوليات خطر حقيقي علينا كلنا لانه يمكن ان يُبعثر سدى تماما كما بُعثرت المليارات قبله !!"