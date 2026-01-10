خاص - مصدر سياسي يُفسّر تأجيل زيارة لودريان...

A + A -

يعزو مصدر سياسي تأجيل زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى مساعٍ أميركية لاستبعاد مشاركته في اجتماعات لجنة الميكانيزم، وتقويض الدور الفرنسي في الملف اللبناني عموماً، بعد الجهود الفرنسية الدؤوبة لاحتواء التصعيد الإسرائيلي وإدانة الإعتداءات الإسرائيلية بشكلٍ علني في بيان الخارجية الفرنسية عقب مؤتمر دعم لبنان الذي عقد في باريس الشهر الماضي، الى جانب تبني فرنسا لرؤية رئيسي الجمهورية ومجلس النواب بربط سلاح حزب الله شمال الليطاني بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الإعتداءات ومنح لبنان مهلة اضافية لمعالجة ملف السلاح بالحوار دون الصدام الاهلي، كما اندفاع باريس بعقد مؤتمرات دعم للبنان بالتعاون مع السعودية ما سبب الإحراج لواشنطن. ويكشف المصدر عن خلافٍ أميركي – فرنسي صامت لم يخرج لى العلن حتى الآن.