مُمرّض سوريّ.. هذا ما قام به داخل أحد المنازل في منطقة السيوفي!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام ممرّض يعمل في مجال التمريض المنزلي باستغلال وجوده داخل منازل المرضى وسرقة مقتنيات منها، وبعد ورود شكوى حول فقدان مسروقات وأغراض من منزل إحدى العائلات في محلّة السيوفي، باشرت المفرزة إجراءاتها الاستقصائية والميدانية لكشف الفاعل وتوقيفه.

بنتيجة المتابعة والاستقصاءات، جرى الاشتباه بالممرّض المذكور، حيث تمّ توقيفه، ويدعى:

ع. ف. (مواليد عام 1988، سوري)

بتفتيشه، ضُبط بحوزته مبلغ مالي قدره /800/ دولار أميركي، إضافة إلى مصاغ ذهبي عبارة عن:

– خاتم ذهب أبيض كبير الحجم

– أربعة خواتم ذهب أصفر

– سِوار ذهب أبيض

– قرط ذهب أبيض

وقدّرت قيمة المصاغ المضبوط بحوالى /5000/ دولار أميركي.

باستماعه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

أُودِع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، كما جرى استرداد المسروقات وتسليمها إلى أصحاب العلاقة، بناء على إشارة القضاء المختصّ.