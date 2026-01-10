باسيل في عشاء للقطاع التربوي في البترون: لتنشئة الطلاب على الفكر الوطني ومفاهيم سيادة لبنان واستقلاله

A + A -

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها خلال عشاء للقطاع التربوي في البترون إلى أن "لبنان هو بلد الرسالة ويتميز بالعلم والثقافة وهو ما اكتسبناه على مر السنين ونحن نعيش في نسيج كبير فيه تنوع وتميز واعطاه بعداً انسانياً جعل من اللبناني ناجحاً في كل العالم.وأكد: "لذلك التربية هي امر اساسي في البلد اذ لا يمكن القيام بالاصلاح في لبنان من دون القيام باصلاح تربوي وتطور في العلم والثقافة وهنا التحدي الكبير الذي تواجهه الدولة بقطاع تربوي ينهار".واضاف باسيل: لاننا في التيار ندرك اهمية التربية انشأنا المجلس الأعلى للتربية، والهم الاساسي والتركيز يكونان بتحديث المناهج لمواكبة التطور خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي".وقال: همي الاساسي هو الهوية والهوية هي الثقافة والتحدي الاكبر هو الحفاظ عليها. ورأى ان الخطر الاكبر هو ما يأتي من الخارج وتحديداً في ملف النازحين السوريين وليس لخلفية عنصرية او طائفية بل لان هذا يمس بثقافتنا.وتابع: عدد الطلاب السوريين في مدارس البترون انخفض بنسبة اقل من الالف وفي النهاية مهما انخفض يبقى عدد الطلاب السوريين اكبر من اللبنانيين بمدارسنا ولا يمكن ان نعتبر ان هذا ليس مؤثراً.وأكد باسيل: كنت ضد اعطاء سلسلة الرتب والرواتب في الماضي ونبهت من انه سيكون سببا لانهيار البلد الاقتصادي لان اقتصادنا لم يكن يحتمل وانا اليوم مع المطالبات بزيادة الرواتب للقطاع العام لانه لا يمكنكم الاستمرار بالعيش في هذا الشكل. وشدد على انه يجب المحافظة على الكرامة المادية والمعنوية للاستاذ عبر تقدير الناس.وشدد على ان محبة الوطن يجب ان تُدرّس للمحافظة على الثقاقة وعلى أن هذا لا يتناقض مع التطور، "اي يمكن مواكبة التكنولوجيا وان نبقى مجذرين باصالتنا وتقاليدنا ووطننا".وقال: من واجبكم ان تدفعوا الطلاب الى ادراك معنى الوطن واهمية الارتباط فيه لانها مشكلة اساسية نعيشها اذ لا يمكن ان يضيع الشباب بمعنى مساحة الوطن وكيفية الحفاظ عليها لان هناك سياسيين وقوى سياسية تسير في لعبة تقسيم الوطن او ضمه".وشدد على انه "بمعزل اذا اقتنعنا او لا بالوطن ولكن عندما نضيعه مع مساحته وحدوده لا نعرف ماذا يتبقى لنا، ولا يمكننا بمفاهيم كهذه ان نترك الشباب يفكرون بمنطق أن هؤلاء مواطنون لا يمكن العيش معهم ولا يمكن العيش من دون ان نعلم الشباب ما هو سيادة واستقلال الوطن وحريته فنحن جيل تربينا على هذه المفاهيم والوطن كان بالنسبة لنا كرامة ومحبتي للرئيس ميشال عون اتت من كلمة "لانك كرامتنا".وختم باسيل: في غياب سياسة وطنية واضحة المطلوب تنشئة الطلاب على فكر وطني سليم اقله الإنتماء للوطن.