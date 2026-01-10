بسبب العواصف القويّة... إجراءات ضروريّة لدرء الخطر!

A + A -

نشرت "اليازا" عبر صفحتها الرسميّة على "أكس" صورة تُظهر سقوط ألواح طاقة شمسيّة نتيجة الطّقس العاصف، أمام مدرسة متوسطة جب جنين الرسمية.

وتوجّهت إلى المواطنين بنداءٍ هامّ، قائلةً: "الرجاء الانتباه لألواح الطاقة الشمسية في هذا الطقس، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة:

• تثبيت الألواح جيداً.

• فصل الكهرباء عند الضرورة.

• إبعاد المارة والسيارات عن المكان.

• التواصل مع فني مختص في حال وجود خطر.