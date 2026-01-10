بسبب العواصف القويّة... إجراءات ضروريّة لدرء الخطر!

A+
A-
نشرت "اليازا" عبر صفحتها الرسميّة على "أكس" صورة تُظهر سقوط ألواح طاقة شمسيّة نتيجة الطّقس العاصف، أمام مدرسة متوسطة جب جنين الرسمية.
وتوجّهت إلى المواطنين بنداءٍ هامّ، قائلةً: "الرجاء الانتباه لألواح الطاقة الشمسية في هذا الطقس، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة:
• تثبيت الألواح جيداً.
• فصل الكهرباء عند الضرورة.
• إبعاد المارة والسيارات عن المكان.
• التواصل مع فني مختص في حال وجود خطر.
⚠️ الرجاء الانتباه لألواح الطاقة الشمسية في ظل هذا الطقس، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل:— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) January 9, 2026
• تثبيت الألواح جيدًا
• فصل الكهرباء عند الضرورة
• إبعاد المارة والمركبات عن المكان
• التواصل مع فني مختص في حال وجود خطر
📍 الصورة من أمام مدرسة متوسطة جب جنين الرسمية pic.twitter.com/IkxaGimv1w