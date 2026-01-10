living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 10 كانون الثاني 2026

10
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اللواء

حتى تاريخه، فشلت المحاولات الأميركية لإبعاد فرنسا عن دور لصالح لبنان في إجتماع«الميكانيزم».

توقفت أوساط سياسية عند تمنِّي رئيس سابق لحزب وسطي عدم مجيء رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية الأصل، وصلتها بدولة معادية..

يلمس نواب مسيحيون في الكتلتين المعروفتين اتجاهاً لدى الممسكين بالقرار لإبعادهم عن المجلس الجديد.. لذا فإنهم يتموضعون مع قوى جديدة، فضلاً عن القديمة.

البناء

قال مرجع إعلامي غربي إن ما أسفرت عنه استراتيجية الأمن القومي الأميركي الجديدة في أول تجليّاتها مع اختطاف الرئيس الفنزويلي هو اشمئزاز الرأي العام العالمي والغربي خصوصاً، والأميركي بالأخص، من طريقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إدارة العلاقات الدولية وخسارة ترامب المؤكدة لانتخابات الكونغرس في الخريف، أما عملياً فقد تراجع ترامب عن قرار استحواذ النفط الفنزويليّ لاستخدامه في تغطية الدين إلى مقايضة الحصار والعقوبات المفروضة على فنزويلا بتشغيل قطاع النفط والاستثمار فيه وتقاسم العائدات مع حكومة فنزويلا والاعتراف باستحالة تجاوز المصالح الصينيّة ودعوتها للشراكة. وسأل المرجع أين هو مبدأ مونرو القائم على وضع اليد عسكرياً على القارة الأميركيّة في كل هذا ورئيس كولومبيا المهدّد بمصير الرئيس الفنزويلي قريباً ضيف في البيت الأبيض يقول ترامب إنّه لشرف عظيم استقباله؟

قال مصدر حكومي لبناني إن عملية إعادة الإعمار سوف تبدأ في الجنوب بصورة منفصلة عن المسار الدبلوماسيّ التفاوضيّ لتأمين انسحاب قوات الاحتلال ووقف اعتداءاتها وكذلك بصورة منفصلة عن مسار حصر السلاح ومستوى تقدّم تطبيق خطة الجيش وجدولها الزمنيّ. وقال المصدر إن القرار اتخذ في اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة بعد التفاهم مع رئيس المجلس النيابي، مضيفاً أن ذلك يضمن تعاوناً في الموازنة ومشاريع قوانين مالية أخرى وتوقع أن يكون المبلغ الذي تبدأ به العملية نصف مليار دولار نصفها من قرض البنك الدوليّ والنصف الثاني موزّع بين اعتمادات في الموازنة ومساهمات صناديق عربية وأوروبيّة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout