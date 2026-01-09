إحباط تهريب حوالي 25 طنًّا من الدخان والمعسل والسجائر الإلكترونية إلى لبنان

A + A -

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ مفرزة استقصاء البقاع أحبطت تهريب حوالي 25 طنًّا من الدخان والمعسل والسجائر الإلكترونية إلى ​لبنان​.في التفاصيل، أوضحت المديرية أنّ ذلك جاء "في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي اللبنانية، ولا سيّما جرائم التهريب على اختلاف أشكالها".وقالت إنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، وبعملية أمنية نوعية عند الفجر، باغتت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، في محلة جرد القاع، شاحنتين محمّلتين بالدخان والمعسّل والسجائر الإلكترونية، إضافةً إلى كمية من النحاس، تبيّن أنّ جميعها مهرّبة من داخل الأراضي السورية، وأوقفت على متنها كلٌّ من اللبنانيين: ح. ف. (مواليد عام 2001) ع. أ. (مواليد عام 1997) ق. أ. (مواليد عام 1995) ح. ع. (مواليد عام 1995) م. أ. (مواليد عام 1989)".وأضافت المديرية: "أمّا بالنسبة إلى المضبوطات، فقد بلغت نحو /25/ طنًّا من كروزات الدخان، والدخان العربي، والمعسّل، والسجائر الإلكترونية، إضافةً إلى /2/ طنّ من مادة النحاس، وقدّرت قيمتها الإجمالية بحوالى /500/ ألف دولار أميركي".هذا، وسُلِّمَ الموقوفون والمضبوطات إلى المراجع المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.