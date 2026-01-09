شو الوضع؟ إسرائيل ترد بالتصعيد على إنجاز المرحلة الأولى لحصر السلاح... فرنسا ترحب بالموقف اللبناني وجولة عراقجي تتزامن مع التهديد العلني لطهران

A + A -

التنفيذ تحت نار الإعتداءات، واستمرار الضغط والإبتزاز، هما عنوانا المرحلة القادمة من حصر السلاح بحسب السلوك العدواني الإسرائيلي. ذلك أن مطالب تل أبيب لا تنتهي، إذ تبدأ بالسلاح ولا تنتهي بالتطبيع واستمرار احتلال نقاط لبنانية، ومن هنا مخاوف لبنان المشروعة لجهة الشراهة الإسرائيلية لفرض المزيد من الشروط وقضم ما تبقى من سيادة. من هذا المنطلق، أتى الموقف اللبناني السياسي بقرار مجلس الوزراء وبيان قيادة الجيش اللذين رميا الكرة لدى إسرائيل والمجتمع الدولي، فكان الرد الإسرائيلي سريعاً بتصعيد الغارات المعادية من الجنوب وصولاً إلى جرود البقاع.فقد نفذت إسرائيل منذ الصباح سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق عدة من الجنوب أبرزها إقليم التفاح والزهراني، وطالت الغارات أطراف البقاع الغربي وجرود بريتال في شرق البقاع.على خط مواز، أتى الترحيب الدولي الأساسي بإعلان لبنان اختتام المرحلة الأولى من حصر السلاح على لسان فرنسا. فقد رحّب الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون بـ"التصريحات المشجعة الصادرة عن السلطات اللبنانية لاستعادة احتكار الدولة للسلاح". ودعا إلى "المضي قدماً في هذه العملية بحزم"، معلناً ان "المرحلة الثانية من الخطةستكون خطوة حاسمة". وأكد ماكرون أنه على الأطراف احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية بشكل تام واستعادة سيادة لبنان بالكامل"، معلناً "دعمه الكامل للرئيس جوزف عون ولرئيس الحكومة نواف سلام".وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، كانت لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقاءات متعددة مع المسؤولين اللبنانيين، وأكد الرئيس عون له أن "لبنان حريص على إقامة افضل العلاقات مع إيران في اطار من الاحترام المتبادل والشفافية والصراحة وعدم التدخل في شؤونه الداخلية". ومن جهته لفت تأكيد عراقجي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ "ما يجري حاليًا في الداخل الإيراني يشبه إلى حدّ كبير ما جرى في عام 2019 في لبنان، والسبب آنذاك كان ارتفاع العملة الصعبة".كما التقى عراقجي رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي أكد أن "الحزب" سيبقى على ‏تعاون مع الدولة ‏والجيش لطرد الاحتلال وإيقاف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة ‏الإعمار وبناء الدولة. كذلك بحثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين مع المسؤولين اللبنانيين الوضع في الجنوب وخطوات حصر السلاح.على خط آخر، وقع تحالف "توتال" و"قطر للطاقة" و"إيني" الإيطالية، اتفاق التنقيب عن الغاز في "البلوك 8" مع لبنان بمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام.