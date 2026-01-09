إعلامي لبناني يكشف: "نتنياهو سيُكمل الحرب ويوسعّها.... وترامب لن يعترض"!

A + A -

‏عدوان إسرائيل اليوم على لبنان والمُرشّح للتصاعد يأتي ردًا على التالي:‏* أولا على زيارة وزير الخارجية الايرانية الى لبنان وتأكيده دعم المقاومة رغم الحرص على أن الدولة هي المسؤولة وأن إيران لا تتدخل. وفي هذا احراج لإيران المتخبطة بوضعها الداخلي والمحرجة بعدم الوقوف بحزم الى جانب حلفائها.‏* ثانيا على تقرير الجيش اللبناني الذي يؤكد السيطرة على منطقة جنوب الليطاني ، والذي رد عليه مكتب نتنياهو بان ذلك غير كافٍ وان المطلوب نزع كل سلاح حزب الله. وهذا يعني أن إسرائيل تحمل المسؤولية للدولة وليس فقط للحزب.‏* ثالثا على كلام رئيس الحكومة بشأن المباشرة بإعمار الجنوب....بحيث ان إسرائيل لن تسمح بذلك طالما بقي سلاح الحزب...‏ولذلك فمن يقول إن الأمور ستكون بخير، وأن لا حرب على لُبنان، يُغرّر بالناس، فإن كان كل ما يحصل اليوم ليس حربًا، فما هي الحرب؟؟؟ وطالما المحور بقيادة إيران يُعبّر عن عجز عن المواجهة والضعف والتردد، فنتنياهو سيُكمل الحرب ويوسعّها.... وترامب لن يعترض ...