بعد موجة الغارات... ماذا قال أدرعي؟

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أقخاي أدرعي عبر إكس:

"أغار الجيش قبل قليل على بنى تحتية ارهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في عدة مناطق بجنوب لبنان.

خلال الغارات استهدف جيش الدفاع مستودعات أسلحة وموقع انتاج وسائل قتالية استخدمها حزب الله لاعادة اعمار قدراته وتسليحه.

كما تم استهداف مواقع إطلاق ومنصات صاروخية إلى جانب مباني عسكرية إضافية استخدمها حزب الله للدفع بمخططات ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل.

تشكل الاهداف التي تم استهدافها إلى جانب المحاولات لاعادة اعمار قدرات حزب الله في هذه المواقع انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على دولة إسرائيل.

سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل."