ندى البستاني: المسؤول عن الملف معروف والمسؤولية واضحة والحزب يللي مأمن الغطاء السياسي كمان

من ٢٥/١١/٢٠٢٥ صدر رأي هيئة التشريع والاستشارات برفض مشاركة الشركات المخالفة والمشبوهة بمناقصات الفيول يللي عم تطلقها وزارة الطاقة والمياه، ومع هيك الوزير صدّي مكمّل مع نفس الشركات.



المسؤول عن الملف معروف، والمسؤولية واضحة، والحزب يللي مأمن الغطاء السياسي كمان.

السؤال هون: بعد ١١… pic.twitter.com/3Lw2TccCtC — Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) January 9, 2026

