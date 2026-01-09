الـ Off-road على الثلج.. ممنوع!

A + A -

صدر عن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة تعميم "حمل الرقم 4/18 تاريخ 2026/1/8 يقضي بمنع ممارسة هواية القيادة خارج نطاق الطرقات المعبّدة Off-roading لا سيما في المناطق الجبلية والمرتفعات التي تشهد تساقطًا كثيفًا للثلوج، وذلك حرصًا على السلامة العامة".

وأوضح أن "هذه الظاهرة تتسبب سنويًا بحوادث خطيرة نتيجة انزلاق الآليات واحتجازها وسط الثلوج، ما يستدعي تدخل القوى الأمنية وفرق الإنقاذ، ويعرّض حياة السائقين وعناصر الطوارئ لمخاطر جسيمة لا مبرر لها".

وبناءً عليه، أكد القرار "منع قيادة السيارات والآليات خارج الطرقات المعبّدة في أماكن تراكم الثلوج والمستنقعات المائية، وكذلك في المناطق المعرّضة لانجراف التربة، تحت طائلة الملاحقة القانونية والجزائية".

كما كلّف التعميم "القوى الأمنية والشرطة البلدية وفرق الدفاع المدني بتنفيذ مضمونه، وضبط المخالفات وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. ودخل هذا القرار حيّز التنفيذ فور صدوره، ويبقى ساري المفعول لغاية 15 نيسان 2026".