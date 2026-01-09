living cost indicators
منخفض جوي أول عالي الفعالية يسيطر على لبنان.. ماذا عن الثاني؟!

9
JANUARY
2026
يؤثر على لبنان منخفض جوي اول قصير المدّة ولكن عالي الفعالية من حيث الامطار والرياح والبرودة بدأ فجر اليوم ويستمر لغاية صباح الغد مع استراحة نسبية السبت والاحد.

ويتعرض لبنان لمنخفض ثانٍ مساء الاثنين القادم ويستمر لغاية ظهر الاربعاء ويكون ايضًا عالي الفعالية وقد يترافق مع رياح قطبية وتساقط الثلوج يقترب من عتبة الـ ١٠٠٠ متر.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : عاصف وممطر بغزارة مع خطر تشكل السيول فيما تتساقط حبات البرد وتتساقط الثلوج على الجبال العالية ١٩٠٠متر عند بداية المنخفض لتنخفض تدريجياً لتطال ١٥٠٠ متر نهاراً و ١٣٠٠ متر

-الحرارة : بين ٩ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٠ درجة بقاعاً وبين ٣ و ٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪

- الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالًا وجبلًا وسرعتها بين ٢٠ و ٧٥ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa

- الانقشاع : سيئ

- حال البحر : مرتفع الموج ٤ امتار وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت : ينكفئ المنخفض صباحًا لكن يبقى الطقس متقلبًا مع احتمال زخات مطر محلي غير شامل نهارًا ليتجدد ليلاً وتتساقط الثلوج على الجبال العالية ٢٢٠٠متر والحرارة تتراوح بين ١٤ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٥ درجة بقاعاً وبين ٦ و ١١ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالًا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.

(LBCI)

