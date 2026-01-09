living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الجمعة 9 كانون الثاني 2026

9
JANUARY
2026
البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال مصدر وزاري إن ما صدر عن الحكومة حول المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بترك الأمر لما تقدمه قيادة الجيش في تقريرها الشهر المقبل أقرب إلى ربط نزاع من الحل فالذين يؤيدون البدء في منطقة شمال الليطاني بمعزل عن التزام الاحتلال بالانسحاب ووقف الاعتداءات اعتبروا الأمر مجرد تأجيل للخطوة، ومن يؤمنون بأولوية الانسحاب ووقف الاعتداءات على أي مرحلة ثانية في حصر السلاح يعتبرون التهرب من القرار علامة على مأزق لن يتم حله الشهر المقبل والمأزق أخلاقي وعملي، حيث لا حلّ بالتراضي مع المقاومة ومن يستطيع تحمل مسؤولية قتل المقاومين ورفض قتال الاحتلال وعملياً مَن يضمن نجاح العملية وعدم تحولها إلى خراب وطني عام، خصوصاً أن كذبة ربط وقف خطر الحرب بنزع السلاح تكشفها أحوال سورية، حيث لا أفق لوقف الحرب رغم عدم وجود سلاح يجب نزعه، بل أرض يجب التخلي عنها وسماء تجب إباحتها للاحتلال. ويختم المصدر الوزاري أن رئيس الجمهورية وقيادة الجيش يسعيان للتوفيق بين التيارين عبر مقترح التأجيل.

كواليس
رأت مصادر حكومية في أميركا الجنوبية بقرار الكونغرس إلزام الرئيس دونالد ترامب بالحصول على إجازة الكونغرس في أي عمل حربي يستهدف فنزويلا من جهة، وباستضافة ترامب للرئيس الكولومبي من جهة ثانية، ونتائج التصويت بـ 70% ضد سلوك ترامب “الأرعن” في فنزويلا في استطلاع شبكة سي أن أن من جهة ثالثة تأكيدات على فشل الخطوة التي أرادها ترامب للبدء بوضع اليد على فنزويلا من وراء ظهر الكونغرس وردع قادة أميركا الجنوبية، وفي طليعتهم رئيس كولومبيا، وكسب تأييد الشارع الأميركي عبر شراء إعجابه بقدرة القوات الأميركية على تنفيذ عمليات شديدة الإتقان، فجاءت النتائج في كل المجالات عكسية، بينما إدارة اقتصاد بلد منهار مثل فنزويلا عبء وليس غنيمة فيما يبدو أن الاستثمار الصيني المتغلغل في عمق فنزويلا وبنيتها التحتية النفطية يصبح حاجة لجعل إدارة الاقتصاد الفنزويلي عملية مربحة.

 





اللواء: أسرار


  لغز
يتولى جهاز أمني تحقيقات في عدد من الملفات في بعض الوزارات والإدارات، ظن لوقت أنها أصبحت من الماضي!

 غمز
 لم يُحسم النقاش داخل حزب بارز في ما خصّ آلية التحالف الانتخابي مع تيار تعرَّضت العلاقة معه لنفور، لكن المصادر المطلعة تتحدث عن صيغة تجمع بين التعاون والتحالف!


 همس

تضمَّن الخطاب الرئاسي، على تنوعه تفاهماً على عدم السماح باستخدام الحدود الجنوبية بتنفيذ أية أجندة من أي جهة كانت.

 





 نداء الوطن: أسرار

  يتوقع أن تدخل السفارة البابوية على خط الأزمة بين أهالي الديمان والبطريركية المارونية وتحسم ملف أراضي الديمان، حيث هناك رفض فاتيكاني لإخراج الأهالي من أرضهم من أجل تأجيرها وتشريد مئات العائلات المارونية التي تقطن الأرض منذ مئات السنين.


وفق مصادر موثوقة، فإن حركة "حماس" تواصل تنسيقها مع "حزب اللّه" والحرس الثوري الإيراني متمسّكة بسلاحها ورافضة تسليمه. وتعتبر الحركة نفسها القوّة المسيطرة داخل المخيّمات الفلسطينية في لبنان، بعد أن فقدت "فتح" نفوذها جزئيًا إثر تسليم أسلحتها. وتسعى "حماس" لاستثمار النفوذ لتنفيذ أجندة إيرانية داخل المخيّمات.

    
