عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 كانون الثاني 2026

A+
A-
النهار: صورة مشبوهة بين استفزاز إيراني وتصعيد إسرائيلي... الدولة تتبنّى القرار العسكري وشمال الليطاني بعد شباط
الأخبار: العدو يرفع سقف التهديد: لدينا خطة حرب تنتظر القرار السياسي
الجيش يكرّس فكرة إحتواء الجيش لا نزعه
حلب: عودة ايام الحرب
الجمهورية: السلاح بين النزع والإحتواء
الجيش: حققنا أهداف المرحلة الأولى
البناء: ترامب يخسر بالنقاط بعد اختطاف مادورو: الكونغرس يشترط موافقته على الحرب | حكومة دمشق تقرّر الحسم في حلب… والسعودية تستكمل الحسم في اليمن نحو عدن | الحكومة تتريّث… عون وبري مع الجيش وسلام يلحقهما… الاحتواء بدل نزع السلاح
اللواء: لبنان يُحرج إسرائيل: جنوب الليطاني تحت سيطرة الجيش.. والكابينت يُلغي جلسته
عون لمنع استخدام الأراضي اللبنانية لأعمال عدائية..وسعيد يُطلق الملاحقات لإسترداد أموال مصرف لبنان المنهوبة
نداء الوطن: من إدارة التوازنات إلى "كلفة القرار"
سنة بين خطاب القسم والتنفيذ
الديار: «شراء للوقت» شمال الليطاني... وقلق من «لكن» نتانياهو!
هيكل يرفض المهل الزمنية... عون ــ بري: لحماية السلم الأهلي
حَراك ديبلوماسي سعودي ــ فرنسي... وإطلاق «يد» البيطار؟
المدن: عزمي بشارة: معايير العالم أصبحت مقلوبة بالكامل في زمن ترامب
l'orient le jour: Joseph Aoun, an I : anatomie d’un malentendu
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: العليمي يطيح وزير الدفاع اليمني ويحيله للتقاعد
الأنباء الكويتية: الجيش يؤكد سلطة الدولة دون شريك.. وعون يكرّس قرار الحرب والسلم بعهدة المؤسسات الدستورية