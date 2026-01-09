عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 كانون الثاني 2026

A + A -

النهار: صورة مشبوهة بين استفزاز إيراني وتصعيد إسرائيلي... الدولة تتبنّى القرار العسكري وشمال الليطاني بعد شباطالأخبار: العدو يرفع سقف التهديد: لدينا خطة حرب تنتظر القرار السياسيالجيش يكرّس فكرة إحتواء الجيش لا نزعهحلب: عودة ايام الحربالجمهورية: السلاح بين النزع والإحتواءالجيش: حققنا أهداف المرحلة الأولىالبناء: ترامب يخسر بالنقاط بعد اختطاف مادورو: الكونغرس يشترط موافقته على الحرب | حكومة دمشق تقرّر الحسم في حلب… والسعودية تستكمل الحسم في اليمن نحو عدن | الحكومة تتريّث… عون وبري مع الجيش وسلام يلحقهما… الاحتواء بدل نزع السلاحاللواء: لبنان يُحرج إسرائيل: جنوب الليطاني تحت سيطرة الجيش.. والكابينت يُلغي جلستهعون لمنع استخدام الأراضي اللبنانية لأعمال عدائية..وسعيد يُطلق الملاحقات لإسترداد أموال مصرف لبنان المنهوبةنداء الوطن: من إدارة التوازنات إلى "كلفة القرار"سنة بين خطاب القسم والتنفيذالديار: «شراء للوقت» شمال الليطاني... وقلق من «لكن» نتانياهو!هيكل يرفض المهل الزمنية... عون ــ بري: لحماية السلم الأهليحَراك ديبلوماسي سعودي ــ فرنسي... وإطلاق «يد» البيطار؟المدن: عزمي بشارة: معايير العالم أصبحت مقلوبة بالكامل في زمن ترامبl'orient le jour: Joseph Aoun, an I : anatomie d’un malentenduعناوين بعض الصحف العربيةالشرق الأوسط السعودية: العليمي يطيح وزير الدفاع اليمني ويحيله للتقاعدالأنباء الكويتية: الجيش يؤكد سلطة الدولة دون شريك.. وعون يكرّس قرار الحرب والسلم بعهدة المؤسسات الدستورية