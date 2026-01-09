living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 كانون الثاني 2026

9
JANUARY
2026
  النهار: صورة مشبوهة بين استفزاز إيراني وتصعيد إسرائيلي... الدولة تتبنّى القرار العسكري وشمال الليطاني بعد شباط






  الأخبار: العدو يرفع سقف التهديد: لدينا خطة حرب تنتظر القرار السياسي
  الجيش يكرّس فكرة إحتواء الجيش لا نزعه
  حلب: عودة ايام الحرب





 الجمهورية: السلاح بين النزع والإحتواء
 الجيش: حققنا أهداف المرحلة الأولى






  البناء: ترامب يخسر بالنقاط بعد اختطاف مادورو: الكونغرس يشترط موافقته على الحرب | حكومة دمشق تقرّر الحسم في حلب… والسعودية تستكمل الحسم في اليمن نحو عدن | الحكومة تتريّث… عون وبري مع الجيش وسلام يلحقهما… الاحتواء بدل نزع السلاح






 اللواء: لبنان يُحرج إسرائيل: جنوب الليطاني تحت سيطرة الجيش.. والكابينت يُلغي جلسته
عون لمنع استخدام الأراضي اللبنانية لأعمال عدائية..وسعيد يُطلق الملاحقات لإسترداد أموال مصرف لبنان المنهوبة






نداء الوطن: من إدارة التوازنات إلى "كلفة القرار"
سنة بين خطاب القسم والتنفيذ





 
 الديار: «شراء للوقت» شمال الليطاني... وقلق من «لكن» نتانياهو!
هيكل يرفض المهل الزمنية... عون ــ بري: لحماية السلم الأهلي
حَراك ديبلوماسي سعودي ــ فرنسي... وإطلاق «يد» البيطار؟







 المدن: عزمي بشارة: معايير العالم أصبحت مقلوبة بالكامل في زمن ترامب







  l'orient le jour: Joseph Aoun, an I : anatomie d’un malentendu






  عناوين بعض الصحف العربية


 الشرق الأوسط السعودية: العليمي يطيح وزير الدفاع اليمني ويحيله للتقاعد



 

 الأنباء الكويتية: الجيش يؤكد سلطة الدولة دون شريك.. وعون يكرّس قرار الحرب والسلم بعهدة المؤسسات الدستورية
