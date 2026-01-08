المرابطون: أهالينا في بيروت يعيشون ذل تأمين المياه إلى بيوتهم

A + A -

أصدر مجلس محافظة بيروت في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، البيان التالي:نتوجه بالشكوى، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مباشرة، لطرح تفاقم أزمة المياه في شوارع بيروت العاصمة، حيث أن أهالينا في بيروت يعيشون ذل تأمين المياه إلى بيوتهم، ويتعرضون للابتزاز العلني، من مافيات الصهاريج المنتشرة في أنحاء بيروت، التي تزيد من الأعباء المالية عليهم، وهم الذين يسعون الى تأمين الحد الأدنى، من العيش الكريم، في ظل تخلي الدولة الرسمية عنهم، ليس فقط في أزمة المياه الحالية، لكن في كل المقومات المعيشية اليومية لهم ولأبنائهم.لقد توجهنا إليك يا دولة الرئيس لأن فساد الإدارة الرسمية يزداد تفاقماً، بسبب الإهمال عن سابق تصور وتصميم، لأكثرية المسؤولين، لذلك نطالب بالحل السريع من قبلكم لأزمة المياه في بيروت العاصمة.