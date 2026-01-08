مصر تشيد بجهود الدولة اللبنانية وتجدد رفضها للتصعيد العسكري

A + A -

اعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم، ان "جمهورية مصر العربية تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية الشقيقة في سبيل بسط سلطتها الكاملة على جميع اراضيها، وترحب بإعلان انجاز المرحلة الاولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة في جنوب نهر الليطاني، في خطوة تعكس التزاما واضحا بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية".اضافت: "تؤكد مصر ان هذه الخطوة تمثل مسار وطنيا مسؤولا يهدف الى حماية استقرار لبنان ووحدته، وتعزيز سيادة القانون، بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني الشقيق ويعزز الامن والاستقرار في المنطقة".وختمت: "تشدد مصر على اهمية التطبيق الكامل لاتفاق 27 نوفمبر 2024 الخاص بوقف الاعمال العدائية من قبل جميع الاطراف، والالتزام بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 دون انتقائية، وتجدد رفضها الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة وسيادة وسلامة الاراضي اللبنانية، وتؤكد على اهمية انسحاب اسرائيل من كافة الاراضي اللبنانية ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية".