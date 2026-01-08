living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ الحكومة ترمي الكرة في الملعب الإسرائيلي وتطلب الدعم للجيش... إعلان سعيد ملاحقة الإختلاسات في "المركزي" يؤكد محورية التدقيق الجنائي!

8
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تجاوزت الحكومة قطوع الجلسة المخصصة لبحث حصر السلاح في شمال الليطاني، ووجهت الكرة في اتجاه من يفترض فيه تنفيذ التزاماته وهو إسرائيل أولاً، كما وجهت إشارة موازية للمجتمع الدولي بضرورة تنفيذ تعهداته بدعم الجيش، وبالتالي عدم الإكتفاء بإرسال المطالب المكثفة إليه.

وبعد الجلسة المطولة التي عقدها مجلس الوزراء، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن قيادة الجيش ستعمل على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل. وعلى خط آخر أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون عدم استعمال أراضي لبنان في أي أنشطة ضد سوريا.
وفور انتهاء الجلسة اكد رئيس الحكومة نواف سلام الحاجة لدعم الجيش وتعزيز قدراته في المرحلة الثانية من الخطة الممتدة بين نهر الليطاني ونهر الأوّلي والمراحل التي تليها في أسرع وقت، في إشارة واضحة إلى أهمية الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية. 
جلسة الحكومة سبقها بيان لقيادة الجيش أكدت فيه أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يترافق مع ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق، فضلًا عن الخروقات اليومية المتواصلة كل ذلك ينعكس سلبًا على إنجاز المهام المطلوبة". كما اكد الجيش التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني، ولفت إلى أنّ خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض. 
وسرعان ما تلقى الجيش بيانات تأييد بدءاً من رئيس الجمهورية الذي جدد التذكير بأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل واحترام وقف الأعمال العدائية و إطلاق الأسرى، تشكّل عاملاً أساسيًا في سبيل تمكين الدولة من ممارسة سيادتها، وتأمين العودة الآمنة للمدنيين النازحين. ومن جهته أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ن الجنوب أكد ويؤكد انه متعطش لوجود جيشه وحمايته، متوجهاً للإسرائيليين بالقول: "أخرجوا من أرضنا وغادروا سماءنا وكفى الله المؤمنين شر القتال".

على خط آخر، أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد ملاحقة قضية "فوري" والإختلاسات في مصرف لبنان، بما يؤكِّد مرة جديدة أهمية التدقيق الجنائي الذي شق طريقه الرئيس العماد ميشال عون ويستمر بمتابعته التيار الوطني الحر على كل مستوياته النيابية والسياسية والتنظيمية.

في هذا الوقت، اعلن وزير خارجية إيران عباس عراقجي بعد وصوله إلى مطار بيروت أن "منطقتنا تواجه تحديات جمة لم يسبق لها مثيل في المنطقة وسبع دول تعرّضت للهجوم من إسرائيل خلال عامين من بينها لبنان وإيران ولا تزال هناك أجزاء من لبنان تحت الاحتلال".
ميشال أبو نجم,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout