شو الوضع؟ الحكومة ترمي الكرة في الملعب الإسرائيلي وتطلب الدعم للجيش... إعلان سعيد ملاحقة الإختلاسات في "المركزي" يؤكد محورية التدقيق الجنائي!

تجاوزت الحكومة قطوع الجلسة المخصصة لبحث حصر السلاح في شمال الليطاني، ووجهت الكرة في اتجاه من يفترض فيه تنفيذ التزاماته وهو إسرائيل أولاً، كما وجهت إشارة موازية للمجتمع الدولي بضرورة تنفيذ تعهداته بدعم الجيش، وبالتالي عدم الإكتفاء بإرسال المطالب المكثفة إليه.وبعد الجلسة المطولة التي عقدها مجلس الوزراء، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن قيادة الجيش ستعمل على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل. وعلى خط آخر أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون عدم استعمال أراضي لبنان في أي أنشطة ضد سوريا.وفور انتهاء الجلسة اكد رئيس الحكومة نواف سلام الحاجة لدعم الجيش وتعزيز قدراته في المرحلة الثانية من الخطة الممتدة بين نهر الليطاني ونهر الأوّلي والمراحل التي تليها في أسرع وقت، في إشارة واضحة إلى أهمية الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية.جلسة الحكومة سبقها بيان لقيادة الجيش أكدت فيه أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يترافق مع ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق، فضلًا عن الخروقات اليومية المتواصلة كل ذلك ينعكس سلبًا على إنجاز المهام المطلوبة". كما اكد الجيش التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني، ولفت إلى أنّ خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض.وسرعان ما تلقى الجيش بيانات تأييد بدءاً من رئيس الجمهورية الذي جدد التذكير بأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل واحترام وقف الأعمال العدائية و إطلاق الأسرى، تشكّل عاملاً أساسيًا في سبيل تمكين الدولة من ممارسة سيادتها، وتأمين العودة الآمنة للمدنيين النازحين. ومن جهته أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ن الجنوب أكد ويؤكد انه متعطش لوجود جيشه وحمايته، متوجهاً للإسرائيليين بالقول: "أخرجوا من أرضنا وغادروا سماءنا وكفى الله المؤمنين شر القتال".على خط آخر، أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد ملاحقة قضية "فوري" والإختلاسات في مصرف لبنان، بما يؤكِّد مرة جديدة أهمية التدقيق الجنائي الذي شق طريقه الرئيس العماد ميشال عون ويستمر بمتابعته التيار الوطني الحر على كل مستوياته النيابية والسياسية والتنظيمية.في هذا الوقت، اعلن وزير خارجية إيران عباس عراقجي بعد وصوله إلى مطار بيروت أن "منطقتنا تواجه تحديات جمة لم يسبق لها مثيل في المنطقة وسبع دول تعرّضت للهجوم من إسرائيل خلال عامين من بينها لبنان وإيران ولا تزال هناك أجزاء من لبنان تحت الاحتلال".