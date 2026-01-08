نائب لبناني يردّ على زميله ويصفه "بالاهبل"!

A + A -

صرّح عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايف، في مقابلة قائلًا: "أن تصريح للنائب سليم الصايغ، خلال مقابلة، قال فيه إنّ النائب فريد هيكل الخازن لديه مشكلة مع "الكتائب" و"القوات" وجميع قوى 14 آذار الذين رفضوا ممارسة الزبائنية ورفضوا سوريا و إيران وهو لم يرفضها.. إضافة إلى إتهامه بتغطية الهاربين من وجه العدالة في ملف المرفأوفي ردٍّ مباشر على هذه التصريحات نشر النائب فريد الخازن موقفه عبر حسابه على منصة إكس: اليوم سمعت احد الزملاء في المنطقة وهو له مني كل الاحترام على المستوى الشخصي، يدلي بتصريح على احدى وسائل الاعلام الافتراضي، ذكرني بعالم الماني يقول : قبل عهد ال social media ما كان حدا يعرف بالاهبل الاّ اهله