نائب لبناني يردّ على زميله ويصفه "بالاهبل"!

صرّح عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايف، في مقابلة قائلًا: "أن تصريح للنائب سليم الصايغ، خلال مقابلة، قال فيه إنّ النائب فريد هيكل الخازن لديه مشكلة مع "الكتائب" و"القوات" وجميع قوى 14 آذار الذين رفضوا ممارسة الزبائنية ورفضوا سوريا و إيران وهو لم يرفضها.. إضافة إلى إتهامه بتغطية الهاربين من وجه العدالة في ملف المرفأ
وفي ردٍّ مباشر على هذه التصريحات نشر النائب فريد الخازن موقفه عبر حسابه على منصة إكس: اليوم سمعت احد الزملاء في المنطقة وهو له مني كل الاحترام على المستوى الشخصي، يدلي بتصريح على احدى وسائل الاعلام الافتراضي، ذكرني بعالم الماني يقول : قبل عهد ال social media ما كان حدا يعرف بالاهبل الاّ اهله