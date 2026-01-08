أبو زيد أسف للقرار المفاجىء بوقف استقبال نفايات منطقة جزين في معمل صيدا من دون سابق إنذار

A + A -

أسف النائب السابق أمل أبو زيد للقرار المفاجىء بوقف استقبال نفايات منطقة جزين في معمل صيدا من دون سابق إنذار ، وأجرى لهذه الغاية اتصالات بكل من النائب أسامة سعد والنائبة السابقة بهية الحريري ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية بسام حمود ورئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي للاستفسار عن السبب، طالباً معاودة استقبال النفايات تفادياً لتكدسها في الشوارع وما تسببه من أضرار بيئية تنعكس على الصحة العامة.

وقد طلب أبو زيد موعداً عاجلاً للقاء وزيرة البيئة تمارا الزين لاتخاذ الاجراءات اللازمة ومعالجة الملف، وأكد مجدداً على أهمية اقامة مشروع لفرز النفايات ومعالجتها في منطقة جزين كحل مستدام، مشدداً على ضرورة تعاون كل الجهات السياسية لإنجاح هذا الاقتراح وعدم عرقلته كما حصل في السابق.