إرجاء جلسة فضل شاكر الى هذا التاريخ!

عقدت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض جلسة محاكمة الفنان فضل شكر في أربعة ملفات أمنية، سبق وأن صدرت بحقه أحكام غيابية تراوحت بين الأشغال الشاقة 5 و15 سنة. وقد حضر الجلسة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة القاضي نضال الشاعر ووكيلة شكر المحامية أماتا مبارك.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن الجلسة تحولت إلى سرية بناءً على طلب شاكر ووكيلته، ولم يسمح للإعلاميين بحضورها، ولا حتى للمحامين غير الموكلين بالقضية. واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف، تم خلالها استجواب شاكر في الملفات الأربعة. وأرجئت المحاكمة إلى 12 شباط المقبل للاستماع إلى الشهود، من بينهم الشيخ أحمد الأسير.