استعدّوا... العاصفة تصل غدًا مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية وثلوج!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما إجمالا مع انخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ، ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد لتصل الى 80 كم/س شمالا، فيرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرق، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال 1500 متر، ثم تنحسر الأمطار والثلوج تدريجا خلال الليل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس مستقر ودافىء نسبيا مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل اليوم الخميس، حيث تتأثر المنطقة تدريجا بمنخفض جوي سريع مصدره اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، مما يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وطقس ماطر بغزارة ، رياح ناشطة، عواصف رعدية وثلوج على المرتفعات، ويستمر حتى فجر السبت حيث ينحسر ويستقر الطقس نسبيا، تعود التقلبات والأمطار المتفرقة مساء السبت مع انفراجات يوم الأحد، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان مجددا ظهر يوم الاثنين بمنخفض جوي آخر مصدره دول البلقان مصحوب بكتل هوائية أشد برودة يؤدي الى طقس ماطر بغزارة مع رياح ناشطة وعواصف رعدية وثلوج تلامس على اراتفاع 1200 متر، ويستمر حتى مساء الأربعاء المقبل.

تحذير: من خطر سلوك الطرق الجبلية فوق ال 1600 متر يوم الجمعة بسبب تساقط الثلوج ومن ارتفاع الموج وتشكل السيول بسبب غزارة الامطار .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12و 19، في طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

-الخميس:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات االحرارة بالإرتفاع والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال4 درجات بخاصة على الساحل، ترتفع نسبة الرطوبة ليلا ويتحول الطقس الى غائم، تشتد سرعة الرياح مع إقتراب المنخفض الجوي فتصل سرعتها لحدود ال 75 كم/س شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر، تهطل أمطار متفرقة ليل الخميس/الجمعة وتشتد غزارتها فجرا، تكون مترافقة بعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 2000 متر.

-الجمعة:

غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ، ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد لتصل الى 80 كم/س شمالا، فيرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرق، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال 1500 متر، ثم تنحسر الأمطار والثلوج تدريجا خلال الليل.

-السبت:

غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، يتحول تدريجا اعتبارا من المساء إلى غائم، تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة وتتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1500 متر.

-الأحد:

غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا وتهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر، مع حدوث انفراجات.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 13 درجة، في الداخل من 4 الى 14 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا، جنوبية غربية ليلا ناشطة ، سرعتها بين 15 و 30 كم/س، تشتد ليل الخميس/الجمعة لحدود ال 75 كلم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 74 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 6,43

-ساعة غروب الشمس: 16,46