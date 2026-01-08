"مشجّعة ولكن"... ماذا قال نتنياهو حول جهود الجيش اللبناني والحكومة!

A + A -

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه بوساطة الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، ينصّ بوضوح على أنّ حزب الله يجب أن يُنزع سلاحه بالكامل.

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان أنّ هذا الأمر يُعدّ ضرورة لأمن إسرائيل ولمستقبل لبنان، معتبرًا أنّ الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في هذا الإطار تُشكّل بداية مشجّعة، "لكنها تبقى غير كافية"، على حدّ وصفه، في ظل ما قال إن هناك "محاولات متواصلة من حزب الله لإعادة التسلّح وإعادة بناء بنيته العسكرية بدعم إيراني".