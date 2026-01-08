living cost indicators
برّي يدعم بيان الجيش: الجنوب متعطش لوجود جيشه!

8
JANUARY
2026
صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري  بيان مؤيد  للبيان الصادرعن قيادة الجيش اللبناني جاء فيه:

"أكد الرئيس بري تأييده البيان الصادر عن قيادة الجيش ولانجازاته التي كادت أن تكون كاملة لولا احتلال إسرائيل لنقاط عديدة وللخروقات اليومية من  قصف وتدمير ومن العوائق التي تضعها في طريق الجيش بالرغم من عدم تسلمه  لأي قدرات عسكرية  وعد بها .
ان المؤامرة والاطماع التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب ليس آخرها التعرض لقوات اليونيفيل والمطالبة بانهاء وجودها في الجنوب مما يعرض القرار الدولي 1701 وعدم تنفيذه . ان الجنوب أكد ويؤكد انه متعطش لوجود جيشه وحمايته.
اخرجوا من أرضنا وغادروا سماءنا وكفى الله المؤمنين شر القتال ".

