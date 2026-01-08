living cost indicators
تقاضى الأموال... ولم يُنفّذ الأعمال!

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

تعمّم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء، صورة الموقوف:

ا. ز. (مواليد عام 1989، لبناني)

لإقدامه على تنفيذ عدد من عمليات الاحتيال، مستغلًّا صفته كمالك لمعمل يُعنى بتصنيع البيوت الجاهزة. إذ يعمد إلى استلام ورش عمل أو تنفيذ مشاريع مختلفة، ولا سيما تلك المتعلقة بإقفال الملاعب أو المساحات بالشبك أو الحديد، فيتسلّم المبالغ المالية من الزبائن لقاء تنفيذ هذه الأعمال، من دون أن يقوم بتنفيذها أو تسليم أيٍّ منها.

لــذلك، تطلب هذه المديرية العامّة من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة، وتعرّفوا إليه، الاتّصال بمفرزة جديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 901203-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

