living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد

8
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت صفحة Lebanese daily weather المتخصصة بالأحوال الجوية ان الطقس الربيعي والدافئ يستمر حتى صباح يوم الجمعة وهو موعد اقتراب منخفض جوي عالي الفعالية نحو المنطقة. وأضافت الصفحة: تنخفض قيم الضغط الجوي، وتنقلب الرياح إلى جنوبية غربية مع نشاط ملحوظ في سرعتها.

تبدأ الأمطار صباح يوم الجمعة، وتشتد تدريجياً لتتحول إلى طوفانية في العديد من المناطق، مع تفاوت في الغزارة، وتكون عكار في قلب هذه الهطولات. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويبدأ تساقط الثلوج على الجبال العالية، ليتدنى لاحقًا عصراً وفي ساعات المساء الأولى إلى حدود 1300/1400 متر وربما أقل شمالا.

وأشارت إلى ان الأمطار ستكون غزيرة أحيانًا، وقد تتجاوز كميتها 100 ملم في بعض المناطق خلال يوم واحد، وهو رقم مرتفع يدل على قوة المنخفض. ولفتت إلى ان ذروة الفعالية الجوية ستكون بين صباح الجمعة حتى صباح السبت، لتنخفض بعدها وتصبح الأمطار متفرقة بين السبت والأحد مع بقاء الأجواء غير مستقرة، ثم يبدأ منخفض جوي جديد عصر ومساء الإثنين، ويستمر لعدة أيام، مع ثلوج محتملة دون 1000 متر.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout