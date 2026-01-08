living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026

8
JANUARY
2026
 البناء: خفايا وكواليس

 خفايا
قالت مصادر على صلة بملف التفاوض السوري الإسرائيلي إن الاتفاق الذي أعلن عنه لن يتضمّن انسحاباً إسرائيلياً من جبل الشيخ إضافة لإقفال باب الحديث عن الجولان المحتل وهو يضمن التزاماً من حكومة دمشق باحترام الحكم الذاتي في السويداء مقابل التزام “إسرائيل” بإيجاد آلية شبيهة بـ المعمول بها مع لبنان عبر الميكانيزم عند وجود أي معلومات عن تهديد بمنح الأمن السوري فرصة ملاحقته قبل التدخل الإسرائيلي مع التزام حكومة دمشق بحظر نشاط كل التشكيلات التي تجاهر بالعداء لـ”إسرائيل” وتجريمها وفتح باب الحوار حول منطقة اقتصادية حدودية والتعاون في ملف النفط والغاز. ولفتت المصادر إلى أن تركيا لم تكن شريكاً في المفاوضات بخلاف ما أشيع.

كواليس
استغرب مصدر نيابي حديث بعض النواب عن الاتفاق السوري الإسرائيلي كقدوة للبنان أو الحديث عن موقع لبناني كان مبادراً في السابق سبق سورية عبر اتفاق الهدنة وما يُخفيه ذلك من جهل خطير بأن اتفاقات الهدنة كانت مع كل دول جوار فلسطين لبنان وسورية والأردن ومصر وليس فيها مبادر وسباق للتباهي بالأسبقية، أما اللجنة المشتركة فهي مستوحاة من لجنة الميكانيزم التي انبثقت عن وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية والجديد فيها هو موافقة حكومة دمشق على الكفّ عن طلب الانسحاب من جبل الشيخ والجولان وقبول الحكم الذاتي في السويداء، فهل يعتبر النواب المعجبون بـ المسار السوري للمثل على المسار اللبناني؟



 

 اللواء: أسرار

  لغز
 تعاني أحياء بيروتية في عزِّ ك2 مع بداية السنة من عدم مجيء المياه إلى المنازل .. ومع ذلك الفانات والسترنات تملأ الشوارع ليلاً نهاراً!


 غمز
 ينشط العمل في غير اتجاه لإظهار «قوة شيعية» ثالثة خلال الأشهر الأربعة المقبلة.


 همس
وفقاً لتقارير متداولة فإن الضغط الحاصل ميدانياً يهدف إلى تحييد حزب الله عن أي مواجهة يمكن أن تحصل بين إسرائيل وإيران!







  نداء الوطن: أسرار

وفق مصادر دبلوماسية غربية، يخطط عدد من اللبنانيين المنخرطين في نظام الرئيس الفنزويلي مادورو، ومعظمهم من منتسبي "حزب الله" ومؤيديه، لعمليات فرار ولجوء سياسي خوفًا من الملاحقات والعقوبات.

 

توقف مراقبون عند تزامن زيارتي نبيه بري ووليد جنبلاط إلى مصر ما فتح باب التساؤل حول احتمال انعقاد لقاءات بعيدة من الأضواء مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى، في سياق الحراك والمبادرة المصرية تجاه لبنان.

 


يتردّد في أوساط ثنائي "أمل" و "حزب الله" أن خيار التمديد لمجلس النواب لسنتين مطروح بقوة، ويُعزى ذلك إلى رغبة الرئيس بري في أن يختار توقيت تنحّيه بإرادته، بدلًا من خوض معركة رئاسة المجلس وتجرّع احتمال الخسارة فيها.

    
{{article.title}}
