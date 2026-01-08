عناوين الصحف ليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026

A + A -







النهار: مجلس الوزراء أمام تثبيت قراره الحاسم اليوم... عودة حركة الموفدين وزيارة "غرائبية" لعراقجي







الأخبار: دمشق - "قسد": نحو حرب مفتوحة

رجّي يرفع السقف: الجيش قادر على قتال حزب الله

أميركا وإسرائيل تنتظران قرار الحكومة

إيران لأميركا وإسرائيل: ان ننتظر الهجوم













نداء الوطن: قرار لديوان المحاسبة يكشف فسادًا صامتًا

كيف نُهبت أدوية السرطان في مستشفى الحريري؟













الجمهورية: واشنطن: الاصلاحات تجذب الاستثمارات

"ميكانيزم" بلا مدنيين وضغط بالغارات











الديار: مصر تتحرك لتجنيب لبنان الحرب... والبلاد أمام اختبار القرارات المصيرية

المرحلة الثانية على الطاولة: مهلة زمنية أم مهلة اشتباك؟

قضية «ابو عمر»: ما خفي اعظم!













البناء: ترامب لاستثمار نفط فنزويلا بدل ملكيته… ويصادر ناقلة روسية ويريد غرينلاند | سورية بين اتفاق الجنوب وحرب الشمال… والحكومة ومفهوم المرحلة الأولى! | «القومي» يطالب بردّ مشروع الفجوة المالية: مخالف للدستور ويبدّد حقوق المودعين













اللواء: الإعلان عن إنهاء حصر السلاح جنوبي الليطاني: اتصالات ناشطة تسبق الجلسة اليوم

نتنياهو يضاعف الضغط: ضوء أخضر أميركي لعملية عسكرية ضد لبنان.. وشلل في عمل الميكانيزم













المدن: لبنان- سوريا- إيران: حرائق ومخاطر تفسّخ تحت الضغط الإسرائيلي















?l'orient le jour: Après Maduro, Khamenei













عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: العليمي يطيح قيادات في عدن وحضرموت والمهرة ويحيلهم للتحقيق

تعيين محافظ جديد لعدن وعسكريين في حضرموت والمهرة













الأنباء الكويتية: مشهد مقلق على الحدود وسط حشود إسرائيلية متأهبة

عون يرحب بإبقاء أي دولة قوتها في الجنوب بعد انسحاب «اليونيفيل»