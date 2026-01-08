living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026

 النهار: مجلس الوزراء أمام تثبيت قراره الحاسم اليوم... عودة حركة الموفدين وزيارة "غرائبية" لعراقجي

 

 


  الأخبار: دمشق - "قسد": نحو حرب مفتوحة
  رجّي يرفع السقف: الجيش قادر على قتال حزب الله
  أميركا وإسرائيل تنتظران قرار الحكومة
  إيران لأميركا وإسرائيل: ان ننتظر الهجوم






نداء الوطن: قرار لديوان المحاسبة يكشف فسادًا صامتًا
كيف نُهبت أدوية السرطان في مستشفى الحريري؟






 الجمهورية: واشنطن: الاصلاحات تجذب الاستثمارات
 "ميكانيزم" بلا مدنيين وضغط بالغارات





 الديار: مصر تتحرك لتجنيب لبنان الحرب... والبلاد أمام اختبار القرارات المصيرية
المرحلة الثانية على الطاولة: مهلة زمنية أم مهلة اشتباك؟
قضية «ابو عمر»: ما خفي اعظم!






  البناء: ترامب لاستثمار نفط فنزويلا بدل ملكيته… ويصادر ناقلة روسية ويريد غرينلاند | سورية بين اتفاق الجنوب وحرب الشمال… والحكومة ومفهوم المرحلة الأولى! | «القومي» يطالب بردّ مشروع الفجوة المالية: مخالف للدستور ويبدّد حقوق المودعين






  اللواء: الإعلان عن إنهاء حصر السلاح جنوبي الليطاني: اتصالات ناشطة تسبق الجلسة اليوم
نتنياهو يضاعف الضغط: ضوء أخضر أميركي لعملية عسكرية ضد لبنان.. وشلل في عمل الميكانيزم






  المدن: لبنان- سوريا- إيران: حرائق ومخاطر تفسّخ تحت الضغط الإسرائيلي







  ?l'orient le jour: Après Maduro, Khamenei






   عناوين بعض الصحف العربية


  الشرق الأوسط السعودية: العليمي يطيح قيادات في عدن وحضرموت والمهرة ويحيلهم للتحقيق
تعيين محافظ جديد لعدن وعسكريين في حضرموت والمهرة






 الأنباء الكويتية: مشهد مقلق على الحدود وسط حشود إسرائيلية متأهبة
عون يرحب بإبقاء أي دولة قوتها في الجنوب بعد انسحاب «اليونيفيل»

   
