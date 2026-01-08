living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأخبار: الحكومة تفتح باب المنفعة العامة للمخزومي

8
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم يمنح جمعية «مؤسسة مخزومي»، التابعة للنائب البيروتي فؤاد مخزومي، صفة المنفعة العامة.

 

وبموجب الطلب الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالنيابة عن مخزومي، ستستفيد الجمعية من منافع منصوص عليها في المرسوم الاشتراعي الرقم 87 تاريخ 30/06/1999، أبرزها إعفاء الهبات والمساعدات التي تقدمها المؤسسة من اعتبارها أرباحاً خاضعة لضريبة الدخل، ما يتيح خصمها كأعباء قابلة للتنزيل. كما يعفي المرسوم الجمعية من بعض البدلات المالية التي كانت تُسدّد سابقاً لخزينة الدولة، ويتيح لها الاستفادة من الدعم والمساعدات التي تمنحها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية والبلدية الأخرى.

ورغم أن الشرط الأساسي للمؤسسات ذات المنفعة العامة هو ألا تتوخى الربح، إلا أن الربح في هذه الحالة يبدو واضحاً جداً، وانتخابياً، ولا سيما أن المخزومي نائب عن دائرة بيروت الثانية التي سيترشح عنها في الدورة المقبلة، إلى جانب تدخله المباشر في انتخابات بيروت البلدية ودعمه لائحة تمكنت من الفوز برئاسة البلدية.

بالتالي، يعدّ منح مجلس الوزراء امتيازاً خاصاً لنائب محدد دون غيره، تدخلاً سياسياً وانحيازاً واضحاً لمصلحة المخزومي، عبر منح جمعيته منافع وحسومات سيستخدمها لاجتذاب تحت عناوين اجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن المخزومي لا يفوّت أي فرصة لاستثمار نفوذه السياسي داخلياً وخارجياً لتحقيق مكاسب شخصية، منها دفع مبالغ مالية إلى «الأمير» السعودي الوهمي «أبو عمر» لشراء الرضى السعودي عن دعم طموحاته للوصول إلى رئاسة الحكومة.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout