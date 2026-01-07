A + A -

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: "قرابة التاسعة والنصف مساء اليوم، أنقذ عناصر الدفاع المدني سائق شاحنة سوري الجنسية. كما وعملوا على تحرير الراكب الذي كان برفقته، والذي احتُجز داخل مقصورة الشاحنة إثر انقلابها واصطدامها بحائط محطة لتوزيع المحروقات على طريق مكسة – شتورا، بجانب مستوعب غاز تابع للمحطة.وقد تمّ تحرير الراكب المصاب من بين حطام الشاحنة ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تولّى عناصر الدفاع المدني تأمين السلامة العامة في موقع الحادث حفاظًا على سلامة المارة".