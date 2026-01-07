الجيش: سلسلة توقيفات خلال عمليات دهم... وهذا ما تمّ ضبطه!

A + A -

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "في سياق ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن، نفذت وحدات من الجيش عمليات دهم في منطقتي وادي عطا – عرسال والقصر – الهرمل، وأوقفت المواطن (ع.ع.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية كبيرة منها، إضافة إلى مواد مخدرة وأعتدة عسكرية.كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة التبانة – طرابلس المواطن (ع.ح.) لإطلاقه النار على أحد المواطنين بواسطة سلاح حربي بتاريخ 5/1/2026 مما أدى إلى مقتله، وذلك نتيجة خلافات سابقة.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".