رئيس الحكومة عرض مع بخاري جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات المالية

A + A -

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السرايا الحكومية، السفير السعودي وليد البخاري.وخلال اللقاء، جرى استعراض مختلف التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ الإصلاحات المالية، وتطبيق القرارات المتعلقة بفرض سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.جان بيار لاكرواكما استقبل الرئيس سلام وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان - بيار لاكروا، يرافقه وفد، حيث تناول البحث الأوضاع الراهنة، لا سيما في الجنوب، ومرحلة ما بعد "اليونيفيل".بلاسخارتوكذلك، استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وتم البحث في آخر المستجدات في الجنوب، واطلع منها على اجواء اجتماع الميكانيزم اليوم.جمعية المقاصدواستقبل رئيس الحكومة وفدا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية برئاسة الدكتور فيصل سنو، حيث دعوه إلى المشاركة في الإفطار الرمضاني السنوي.جمعية "أموالنا لنا"وكذلك، استقبل الرئيس سلام وفدا من جمعية "أموالنا لنا" برئاسة فراس طنوس، الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا مع دولة الرئيس موضوع قانون الفجوة المالية الذي أُحيل على مجلس النواب، وأطلعناه على موقفنا من القانون. وبدورنا، نقلنا إليه هواجسنا، وسنتابع مع مجلس النواب التعديلات التي نسعى إليها، خصوصا أن مثل هذا القانون يعد مجحفا بحق المودعين جميعا. ونحن نطالب بقانون يحمي جميع المواطنين ويصون حقوقهم".