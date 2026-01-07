living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - هذا ما تقوله واشنطن عن الحكومة وفشلها: "الميكانيزم" مهددة؟!

7
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يشهد جنوب لبنان تصاعدًا في الضربات الإسرائيلية التي طالت في الأيام الماضية منطقة شمال الليطاني أيضا، ويعزو مراقبون ذلك، وفق مصادر أميركية، إلى فشل الحكومة في تنفيذ التعهدات المتعلقة بنزع سلاح حزب الله من جنوب الليطاني قبل نهاية العام، فيما بقيت قدرة الجيش محدودة على فرض السيطرة الميدانية.
وتشير المصادر إلى وجود تفاهمات غير معلنة بين إسرائيل والولايات المتحدة، يتم من خلالها تبادل النفوذ: إسرائيل تحصل على ما يهمها في لبنان، مقابل تنازلات إسرائيلية في سوريا. ووفق هذه المعطيات، تتوقع المصادر تصعيدا إسرائيليًا كبيرا خلال الفترة المقبلة (من اليوم وحتى أسبوعين)، مع ضربات موجعة في الجنوب والبقاع والهرمل، بعدما منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وفيما يتعلق بنتائج اجتماع لجنة الميكانيزم، وصفت المصادر الأمر بسخرية، معتبرة أن اللجنة انتهت وانتهى دورها، ما يفتح المجال أمام احتمالات تصعيد عبر الضربات الجوية أو الضغط السياسي.


في ظل هذا الواقع، يبقى التحدي الأساسي أمام لبنان هو الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومواجهة الرسائل الإقليمية بحكمة، لتجنب الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تكون كلفتها باهظة على الدولة والمواطنين.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout