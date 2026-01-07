living cost indicators
"معاريف": هذا ما يستعدّ له الجيش الإسرائيلي...

7
JANUARY
2026
ذكرت صحيفة إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشنّ هجوم دعائي على الحكومة اللبنانية تمهيدًا لإعلانها المرتقب بشأن إنهاء عملية نزع سلاح "حزب الله".

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن التقديرات تُشير إلى أن الحكومة اللبنانية، التي أجلت إعلانها خلال الأيام الماضية، قد تُصدر بيان الإعلان، خلال الـ24 ساعة المقبلة، أو مع نهاية الأسبوع.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الاستخبارات العسكرية، والقيادة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي، تواصلان جمع المعلومات حول مواقع مستودعات أسلحة "حزب الله" ومقاره ومعسكراته في لبنان خاصة جنوبه، على أمل أن تُسهم المعلومات في الضغط على الحكومة اللبنانية للوفاء بالتزامها بنزع سلاح "حزب الله".

وبيّنت أن إسرائيل كانت تُحضّر، خلال الأسابيع الأخيرة، للعمل ضد حزب الله بهدف إضعاف قوته، بدءًا من حرمانه من قدراته الهجومية واسعة النطاق على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وإلحاق الضرر بعناصره، فضلًا عن استهداف مستودعات وقواعد الحزب في كل أنحاء البلاد.

{{article.title}}
