نداء الوطن: لهذا السبب يواصل الجيش الإسرائيلي الضغط في الميدان

7
JANUARY
2026
نداء الوطن: كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية وغاراته طوال يوم الثلثاء على عدد من المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع، مشيرًا إلى استهداف عناصر من "حزب الله" ومراكز تابعة له.

 

موجة التصعيد هذه، رأى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنها تطرح علامات استفهام كثيرة لجهة وقوعها عشية اجتماع لجنة "الميكانيزم" اليوم الأربعاء، واعتبر أن الهدف منها إفشال كل المساعي التي تبذل محليًا وإقليميًا ودوليًا لوقف التصعيد.

 

مصادر سياسية متابعة رجحت عبر "نداء الوطن" أن يواصل الجيش الإسرائيلي الضغط في الميدان، وربما يكثف عملياته ويوسع نطاقها، في الساعات المقبلة استباقًا لجلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم غد الخميس في قصر بعبدا، والتي يتصدّر جدول أعمالها، عرض التقرير الشهري للجيش بشأن خطة حصر السلاح.


وتترقب إسرائيل والولايات المتحدة ما سيعلنه الجيش في تقريره بشأن انتهاء المرحلة الأولى من الخطة والانتقال إلى المرحلة الثانية، وعليه، تضيف المصادر، إما "تنفجر"، أو "تنفرج" ويبتعد شبح الحرب فعليًا عن لبنان، علمًا أن هناك ضغوطًا أميركية وإسرائيلية على الدولة اللبنانية من أجل تحديد مهلة زمنية للانتهاء من خطة حصر السلاح، وعدم ترك الأمور مفتوحة واستكمال سياسة المماطلة في هذا الملف الشائك.

نداء الوطن
{{article.title}}
