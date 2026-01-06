بالفيديو - جريمة بطلاها ملازم وعميد "مزيفين" !

A + A -

كتبت صفحة " وينيه الدولة " خبراً مفاده :"انتحال صفة ضابط ملازم وشراكة مع عميد… عملية احتيال مُحكمة جنوب لبنان!في واقعة خطيرة تعكس أسلوبًا احتياليًا متقدّمًا، دخل رجل إلى أحد المحال التجارية في جنوب لبنان وعرّف عن نفسه على أنه ملازم في قوى الأمن الداخلي، مستغلًا الصفة الأمنية لبثّ الثقة في نفس صاحب المحل. ولم يكتفِ بذلك، بل عمد إلى إشراك شخص آخر قدّمَه على أنه عميد، في مشهد تمثيلي مدروس هدفه الإيقاع بالضحية.وبحسب ما توافَر من معلومات لـصفحة وينية الدولة، فإن المحتالين نفّذا عملية احتيال منظمة، اعتمدا فيها على النفوذ الوهمي والرتب المزيّفة، قبل أن يتمكنا من تحقيق هدفهما والانسحاب من المكان من دون إثارة الشبهات في حينه."