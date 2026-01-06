living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إجازة بري في مصر... ليست عائلية؟

6
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب منير الربيع في "المدن":

يترقب اللبنانيون تداعيات ما جرى في فنزويلا. هناك قناعة بوجود انعكاس مباشر على ايران ولبنان والمنطقة. فالأجواء تشير الى السباق بين الصفقة الكبرى والحرب الكبرى. يحاول لبنان تجنب هذه الحرب وتحييد نفسه عن أي مواجهة إسرائيلية إيرانية، بينما تتواصل المساعي اللبنانية والاقليمية والدولية للبحث عن تسوية داخلية تتوافق مع الشروط الدولية وسط محاولات لإقناع حزب الله بذلك. في السياق، لا يبدو أن المبادرة المصرية قد تراجعت، بل يتم العمل عليها بصمت، وسط معلومات عن زيارة أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى مصر، وقيل إنها عائلية، ولكن بعض المعلومات تتحدث عن لقاءات سياسية على مستوىً رفيع عقدها بري، والتحق به معاونه السياسي علي حسن خليل.

إنها الزيارة الأولى التي يجريها بري الى دولة خارجية منذ سنوات طويلة، علماً أنه كان سابقاً قد تلقى دعوات عديدة منها لزيارة السعودية ومنها لزيارة قطر، لكنه لم يجر هذه الزيارات. والآن يبدو التوقيت لافتاً. وعلى الرغم من أن مصادر بري تؤكد أن الزيارة عائلية فقط، فلا يمكن فصلها عن السياق السياسي المرتبط بالمبادرة المصرية والمساعي لتجنيب لبنان أي تصعيد أو حرب.

 

ووفق المعلومات فقبل فترة، وجهت مصر دعوات للثنائي الشيعي أي لحزب الله وحركة أمل دعوات لزيارة القاهرة، للبحث في مسار المبادرة المصرية. وتفيد المعلومات بأن وفداً من الحزب قد زار مصر قبل فترة، كما أن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل أجرى زيارة وعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين قبل حوالى الأسبوعين، أي قبل "إجازة" بري المصرية، الأمر الذي تعتبره بعض المصادر بأنه بحث في سياق كل المبادرة المصرية ليس فقط بما يتعلق بملف السلاح، بل أيضاً من خلال طرح صيغة تسوية سياسية شاملة. معروف أن المبادرة المصرية تتركز على سحب السلاح من جنوب الليطاني، وبعدها وضع آلية لكيفية احتواء السلاح في شمال النهر، وإطلاق مسار مفاوضات اسرائيلية لبنانية في مصر، على غرار الدور الذي لعبته القاهرة بين حركة حماس وإسرائيل، والذي أوصل إلى اتفاق شرم الشيخ.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout