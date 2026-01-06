إجازة بري في مصر... ليست عائلية؟

A + A -

كتب منير الربيع في "المدن":

يترقب اللبنانيون تداعيات ما جرى في فنزويلا. هناك قناعة بوجود انعكاس مباشر على ايران ولبنان والمنطقة. فالأجواء تشير الى السباق بين الصفقة الكبرى والحرب الكبرى. يحاول لبنان تجنب هذه الحرب وتحييد نفسه عن أي مواجهة إسرائيلية إيرانية، بينما تتواصل المساعي اللبنانية والاقليمية والدولية للبحث عن تسوية داخلية تتوافق مع الشروط الدولية وسط محاولات لإقناع حزب الله بذلك. في السياق، لا يبدو أن المبادرة المصرية قد تراجعت، بل يتم العمل عليها بصمت، وسط معلومات عن زيارة أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى مصر، وقيل إنها عائلية، ولكن بعض المعلومات تتحدث عن لقاءات سياسية على مستوىً رفيع عقدها بري، والتحق به معاونه السياسي علي حسن خليل.

إنها الزيارة الأولى التي يجريها بري الى دولة خارجية منذ سنوات طويلة، علماً أنه كان سابقاً قد تلقى دعوات عديدة منها لزيارة السعودية ومنها لزيارة قطر، لكنه لم يجر هذه الزيارات. والآن يبدو التوقيت لافتاً. وعلى الرغم من أن مصادر بري تؤكد أن الزيارة عائلية فقط، فلا يمكن فصلها عن السياق السياسي المرتبط بالمبادرة المصرية والمساعي لتجنيب لبنان أي تصعيد أو حرب.

ووفق المعلومات فقبل فترة، وجهت مصر دعوات للثنائي الشيعي أي لحزب الله وحركة أمل دعوات لزيارة القاهرة، للبحث في مسار المبادرة المصرية. وتفيد المعلومات بأن وفداً من الحزب قد زار مصر قبل فترة، كما أن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل أجرى زيارة وعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين قبل حوالى الأسبوعين، أي قبل "إجازة" بري المصرية، الأمر الذي تعتبره بعض المصادر بأنه بحث في سياق كل المبادرة المصرية ليس فقط بما يتعلق بملف السلاح، بل أيضاً من خلال طرح صيغة تسوية سياسية شاملة. معروف أن المبادرة المصرية تتركز على سحب السلاح من جنوب الليطاني، وبعدها وضع آلية لكيفية احتواء السلاح في شمال النهر، وإطلاق مسار مفاوضات اسرائيلية لبنانية في مصر، على غرار الدور الذي لعبته القاهرة بين حركة حماس وإسرائيل، والذي أوصل إلى اتفاق شرم الشيخ.