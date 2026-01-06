حول زيادات القطاع العام... هذا ما كشف!

A + A -

شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر لكل "من شارك وساهم في إنضاج القانون المتعلق بمنح المتقاعدين المدنيين المنحة المالية الشهرية البالغة ١٢ مليون ليرة، بعد ملاحقة حثيثة من الإتحاد العمالي العام خلال عدة شهور".

وقال: "جاءت هذه المنحة لمساواة المتقاعدين المدنيين بالعسكريين المتقاعدين باستجابةٍ مشكورة من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، حيث عقد اجتماع في منزل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام حضره الوزراء: ياسين جابر، محمد حيدر، فايز رسامني، احمد الحجار وأركان الإتحاد العمالي العام، أفضى هذا الاجتماع الى التوافق على إعطاء هذه المنحة للمدنيين المتقاعدين في ظل تجاوب مطلق من دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين".

وأمل رئيس الإتحاد أن "يؤدي تأليف اللجنة المقترحة من رئيس الجمهورية لدرس اوضاع القطاع العام والزيادات المقترحة في هذا الإطار الى نتائج إيجابية مؤكدة اسوةً بما حصل مع المتقاعدين المدنيين، وضمن رعاية جلية واكيدة ومثمرة من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون".