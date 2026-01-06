living cost indicators
إسرائيل تُلوّح: هجوم في الضاحية... إذا لزم الأمر!

زعم موقع "واللا" الاسرائيلي، نقلاً عن مسؤولين أمنيين اسرائيليين، أن "إيران تواصل نقل الأموال والأسلحة إلى حزب الله مباشرةً وعبر سوريا، رغم جهود النظام الإيراني لإحباط مساعي المبعوثين".

وقال المسؤول الأمني الرفيع لموقع "واللا"، أنه "لا توجد نية لتفكيك المواقع العسكرية الإسرائيلية الخمسة في الأراضي اللبنانية فوق المستوطنات الإسرائيلية على الحدود".

وأضاف المسؤول: "لن نسمح بتراكم التهديدات في لبنان، وإذا لزم الأمر، سنشن هجومًا في الضاحية، لن نتردد". ووصف المسؤول الأمني الرفيع هذا النهج بأنه "مبدأ نتنياهو-كاتس"، وأكد صحته فيما يتعلق بسوريا وقطاع غزة".

وأوضح مسؤول أمني رفيع المستوى أن "هناك قلقاً في إسرائيل لأن حزب الله لا يكتفي بعدم نزع سلاحه، بل ينسق مع الجيش اللبناني، ولا يزال موقف الجيش الإسرائيلي تجاه الجيش اللبناني غير واضح في هذه المرحلة، في حال تعمّق تعاونه مع حزب الله وتستره على أنشطته. وقد تم إبلاغ الأميركيين بمعلومات موثوقة حول هذا الموضوع"، بحسب زعم الموقع.

