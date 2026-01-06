living cost indicators
لبنان تلقى رسائل.. هجوم محتمل: غارات مُركّزة وإنزالات؟

6
JANUARY
2026
علمت "نداء الوطن" أن "معلومات وصلت إلى الدولة اللبنانية من عواصم غربية ودوائر أميركية، هي أقرب إلى تطمينات، تفيد بأنه في حال قررت إسرائيل استكمال الحرب على "حزب الله"، فإنها ستحيّد مؤسسات الدولة ولن تهاجمها، شرط ألا تنخرط في دعم "الحزب"، كما تضمنت الرسائل تطمينات بأن المدنيين سيُمنحون ممرات آمنة لمغادرة مناطق سيطرة "حزب الله" المعروفة، مع حرية الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا.

أما في ما يتعلّق بطبيعة الهجوم المحتمل، فيُتوقع أن يكون تصعيدًا نوعيًا لما يجري حاليًا: غارات مركّزة وإنزالات محدودة تستهدف مستودعات ومواقع لا تطولها الضربات الجوية، من دون اللجوء إلى اجتياح بري واسع أو تدمير شامل كما حدث في قرى الجنوب أو قطاع غزة، بحسب الصحيفة.

وتفيد المعلومات لنداء الوطن، بأن "الهدف الأساسي لإسرائيل يتمثل في تدمير مصانع الأسلحة التابعة لـ"حزب الله"، لا سيما منشآت تصنيع المسيّرات والصواريخ الدقيقة، تليها ضربة موجهة إلى بنيته العسكرية، وقد تلقى الجانب اللبناني رسائل غير مباشرة تشير إلى أن تخلي "الحزب" عن صواريخه الدقيقة ومسيّراته قد يُسهم في تجنب الحرب، إلا أن الأخير يكابر ويعاند في رفض هذا الطرح، كما لا يقبل إشراك الدولة في معالجته، ما يرفع منسوب احتمال التصعيد في المدى القريب".

