بعد الغارات... ماذا كشف أدرعي؟

6
JANUARY
2026
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر إكس:

"جيش الدفاع هاجم مستودعات أسلحة ومباني عسكرية تابعة لحزب الله وحماس الارهابيتين في عدة مناطق من لبنان

أغار جيش الدفاع أمس على عدة بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وحماس في عدة مناطق بلبنان.

في اطار الغارات هاجم جيش الدفاع عدة مستودعات أسلحة ومباني عسكرية فوق وتحت الارض كان يستخدمها حزب الله لدفع بمخططات إرهابية ولاعادة اعمار التنظيم.

كما هاجم جيش الدفاع مواقع لانتاج أسلحة تابعة لحماس في جنوب لبنان كانت تستخدم لتسليح التنظيم ولدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل.

لقد تم وضع هذه المواقع المستهدفة في قلب المناطق المدنية بما يشكل دليلًا آخر على طريقة استخدام المنظمات الارهابية سكان لبنان دروعًا بشرية لأنشطتها الارهابية.

قبل الغارات تم اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها تقليص امكانية اصابة المدنيين شملت توجيه انذارات مسبقة للسكان في المناطق.

نشاط التنظيمات الأرهابية في هذه المواقع يعتبر خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على دولة إسرائيل حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل."

