بالصورة: هذا ما جرى في أحد شقق حي السلم - الضاحية!

5
JANUARY
2026
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المتعلّقة بالمخدّرات وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائيّة حول وجود كميّة من المواد المخدّرة في إحدى الشقق في حيّ السلّم- الاجنحة الخمسة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّ الشقّة عائدة للمدعو
أ. ز. (مواليد عام 1993، لبناني) بحقّه خلاصة حكم بجرم تجارة أسلحة وإطلاق نار، ومذكّرتي توقيف بجرم محاولة قتل، وشراء مزوّر
على الفور، داهمت دوريّة من المكتب الشقّة المذكورة، وأوقفت في داخلها المدعو
ع. ز. (مواليد عام 2004، لبناني) وهو شقيق (أ. ز.)
بتفتيشه والشقّة، وتم ضبط
/4/ أكياس مغلقة بداخلها حبوب الكبتاغون
/3/ أكياس حجم وسط بداخلها مادة الماريجوانا
/35/ ظرفًا صغير الحجم من مادة الماريجوانا
علبة تحتوي مادة الـ كوكايين مغلقة، وزنها /23/ غ. قائم
/10/ طبات بلاستيكيّة مغلقة من مادة الكوكايين
علبتين من بقايا الكوكايين، وظرف مغلق بداخله لفافة مع مادة الماريجوانا
/3/ ميزان حساس، و/4/ هواتف خلويّة

بنتيجة المُتابعة، وعمليّات الرصد والمراقبة، تم تحديد مكان وجود (أ. ز.) في محلة حارة حريك شارع المصري بناية قازان، حيث تمّت مداهمة المكان، وتوقيف (أ. ز.) المذكور، والمدعو
م. ق. (مواليد عام 1989، لبناني)
بتفتيشهما والشقّة، تم ضبط كيس صغير بداخله مادة “حشيشة الكيف”، مع 45 دفتر لف

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختصّ

